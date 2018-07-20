Вздутие живота, желтый цвет кожи и хроническая усталость являются симптомами перегрузки печени токсинами – Медики

Кроме того, нужно обратить внимание на изменение цвета кала или мочи, который может иметь темный или светлый оттенок. Спазмы вместе со скоплением газов и ощущением тяжести тоже относятся к проблемам с печенью, а кожа реагирует на негативные процессы раздражениями и сухостью вместе с возникновением акне. Изжога часто связана с проблемами органа, что также касается задержки жидкости, приводящей к отекам конечностей.Желтизна связана с чрезмерным скоплением билирубина, после чего затрудняется фильтрация крови. Также токсины могут стать виновниками потери аппетита, так что нужно очистить организм, употреблять больше жидкости и изменить рацион питания.