В Солнечной системе ученые нашли скопление останков мертвых планет

Возле Красной планеты сосредоточено более 200-от тысяч астероидов разной величины. Все эти камни могли быть единым небесным телом — планетой, но по неизвестным причинам еще на ранней стадии формирования им не удалось этого сделать. Согласно предварительным оценкам эти астероиды появились не менее 4 миллиардов лет назад.Многочисленные теории и гипотезы указывают на то, что в Солнечной системе могло быть, куда большее количество планет. На заре формирования нашей системы большинство небесных тел находилось в зародышевом состоянии в виде протопланет. Эти объекты имели малую плотность и высокую температуру, поэтому при столкновении разлетались на множество обломков. Некоторые особо крупные все же смогли сформировать те планеты, которые просуществовали до наших дней.Стоит отметить, что на Землю часто падают метеориты, являющиеся обломками мертвых планет или ныне существующих. Так, знаменитый метеорит ALH 84001 является осколком Марса.