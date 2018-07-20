В Харькове опозорились с памятником Людмилы Гурченко

По словам депутата Харьковского горсовета Дмитрия Булаха, местная власть страдает «монументальной чесоткой» и желанием каждую подворотню украсить каким-нибудь монументом. И в этой ненужной спешке допускаются досадные ошибки.Народный избранник подсказал, что слово «скульптурный» явно пишется как-то не так, как на табличке. И к тому же среди перечисленных фамилий, причастных к установке памятника, был некий В. Скоробагач, которого авторы монумента случайно переименовали в Скоробогача.Комментируя этот инцидент, пользователи предположили, что памятную табличку, вероятно, доверили сделать школьникам среднего класса.Другие же ехидно заметили, что ошибку допустили «крепкие хАзяйственники». Но все сошлись во мнении, что подобное происшествие отражает «шедевральную культурную тупость».