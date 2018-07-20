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Здоровое питание, нужное количество воды и физические нагрузки помогут людям избавиться от задержки жидкости в организме

Люди часто жалуются на сбой в работе лимфатической системы, после чего у них появляются отеки. Медики отметили, что здоровое питание, нужное количество воды и физические нагрузки помогут им избавиться от задержки жидкости в организме.

Чаще всего данная проблема отражается на ногах и животе, хотя причинами ее возникновения может быть гипертония и беременность, что также относится к болезням печени и сердца или почечной недостаточности. Часто симптомами отеков становятся болевые ощущения, но натуральные продукты, являющиеся диуретиками, помогут вывести лишнюю воду вместе с токсинами из организма. Потому их нужно включить в рацион правильного питания, состоящего из цельных злаков, рыбы и фруктов. Сюда можно добавить томаты, спаржу и артишоки, что также касается ананаса.

Здоровое питание, нужное количество воды и физические нагрузки помогут людям избавиться от задержки жидкости в организме


Медики не рекомендуют данной категории лиц увлекаться солью, которую можно заменить приправами. Вода улучшает работу почек, так что нужно выпивать 5 стаканов в день. Аэробные упражнения, плавание, езда на велосипеде или занятия легкой атлетикой, помогут человеку быстро избавиться от лишнего веса и решить данную проблему.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:20
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