Здоровое питание, нужное количество воды и физические нагрузки помогут людям избавиться от задержки жидкости в организме

Чаще всего данная проблема отражается на ногах и животе, хотя причинами ее возникновения может быть гипертония и беременность, что также относится к болезням печени и сердца или почечной недостаточности. Часто симптомами отеков становятся болевые ощущения, но натуральные продукты, являющиеся диуретиками, помогут вывести лишнюю воду вместе с токсинами из организма. Потому их нужно включить в рацион правильного питания, состоящего из цельных злаков, рыбы и фруктов. Сюда можно добавить томаты, спаржу и артишоки, что также касается ананаса.Медики не рекомендуют данной категории лиц увлекаться солью, которую можно заменить приправами. Вода улучшает работу почек, так что нужно выпивать 5 стаканов в день. Аэробные упражнения, плавание, езда на велосипеде или занятия легкой атлетикой, помогут человеку быстро избавиться от лишнего веса и решить данную проблему.