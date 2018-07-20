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Ольга Бузова считает, что ее ругают только неудачники

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова недавно снялась для журнала Harper’s Bazar и дала небольшое интервью, в котором отметила, что ругают ее только неудачники.

Наряду с этим, артистка призналась, что и ей бывает неприятно, когда ее открыто ненавидят, однако она с достоинством переносит все неприятности.

Ольга Бузова считает, что ее ругают только неудачники

«Меня столько раз публично пороли, но ни разу не хвалили. И ничего, пережила. Сегодня унижать Бузову — моветон. Этим занимаются только неудачники, решившие, что могут просто так критиковать другого человека. Не нравится? Господи, да не слушайте!», - заявила Бузова.

При этом певица пообещала продолжать свое дело и даже в будущем спродюсировать какой-то свой проект.

Ольга Бузова считает, что ее ругают только неудачники

Несмотря на большое количество негатива, у Ольги Бузовой есть своя публика, которая приходит на ее концерты с горящими глазами, осыпают самодельными подарками и она «плевать хотела» на подобные выпады.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:27
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