Ольга Бузова считает, что ее ругают только неудачники

Наряду с этим, артистка призналась, что и ей бывает неприятно, когда ее открыто ненавидят, однако она с достоинством переносит все неприятности., - заявила Бузова.При этом певица пообещала продолжать свое дело и даже в будущем спродюсировать какой-то свой проект.Несмотря на большое количество негатива, у Ольги Бузовой есть своя публика, которая приходит на ее концерты с горящими глазами, осыпают самодельными подарками и она «плевать хотела» на подобные выпады.