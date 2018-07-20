Ольга Бузова считает, что ее ругают только неудачники
Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова недавно снялась для журнала Harper’s Bazar и дала небольшое интервью, в котором отметила, что ругают ее только неудачники.
Наряду с этим, артистка призналась, что и ей бывает неприятно, когда ее открыто ненавидят, однако она с достоинством переносит все неприятности.
«Меня столько раз публично пороли, но ни разу не хвалили. И ничего, пережила. Сегодня унижать Бузову — моветон. Этим занимаются только неудачники, решившие, что могут просто так критиковать другого человека. Не нравится? Господи, да не слушайте!», - заявила Бузова.
При этом певица пообещала продолжать свое дело и даже в будущем спродюсировать какой-то свой проект.
Несмотря на большое количество негатива, у Ольги Бузовой есть своя публика, которая приходит на ее концерты с горящими глазами, осыпают самодельными подарками и она «плевать хотела» на подобные выпады.
Наряду с этим, артистка призналась, что и ей бывает неприятно, когда ее открыто ненавидят, однако она с достоинством переносит все неприятности.
«Меня столько раз публично пороли, но ни разу не хвалили. И ничего, пережила. Сегодня унижать Бузову — моветон. Этим занимаются только неудачники, решившие, что могут просто так критиковать другого человека. Не нравится? Господи, да не слушайте!», - заявила Бузова.
При этом певица пообещала продолжать свое дело и даже в будущем спродюсировать какой-то свой проект.
Несмотря на большое количество негатива, у Ольги Бузовой есть своя публика, которая приходит на ее концерты с горящими глазами, осыпают самодельными подарками и она «плевать хотела» на подобные выпады.