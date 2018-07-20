В якутском озере Лабынкыр радары зафиксировали движение древнего 10-метрового чудовища

Они считают, что животное принадлежит к неизвестному виду, а также поражает людей своей невероятной силой. Оно вытолкнуло из воды судно вместе с человеком после одного удара, а также могло иногда показать себя во всей красе перед глазами шокированных гостей.Часто подводное существо утаскивает на дно рыбаков и представителей фауны, замеченных на суше, так что здесь уже было много случаев гибели местных жителей. Если специалистам удастся поймать это чудо природы, существование гигантских особей из древности будет доказано.