Повышенная чувствительность к горькому указывает на онкологию

Онкологические заболевания входят в число самых сильных угроз для здоровья человека. И чем раньше диагностируется эта болезнь, тем быстрее начинается лечение, и тем больше шансов на благополучное выздоровление.В Великобритании на протяжении 20 лет велось масштабное исследование, посвященное механизму появления раковых опухолей у женщин старшего возраста. В ходе научных изысканий анализировались медицинские данные о 5500 участницах, включая их вкусовые предпочтения.В итоге был сделан неожиданный вывод: женщины, имевшие повышенную чувствительность к горькому, в 2 раза больше рисковали заболеть раком. Причину этой особенности ученые объяснили тем, что в определении горького вкуса участвуют 25 вкусовых рецепторов, тогда как для соленых блюд требуется всего два.Специалисты заявили, что повышенная чувствительность к горечи является природным защитным механизмом, с помощь которого организм сигнализирует о приближающейся опасности.