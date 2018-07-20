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Повышенная чувствительность к горькому указывает на онкологию

Недавно британские ученые установили еще один симптом, указывающий на большую вероятность возникновения рака. Оказалось, повышенная чувствительной к горькой пище может указывать на высокий риск онкологии.

Повышенная чувствительность к горькому указывает на онкологию

Онкологические заболевания входят в число самых сильных угроз для здоровья человека. И чем раньше диагностируется эта болезнь, тем быстрее начинается лечение, и тем больше шансов на благополучное выздоровление.

В Великобритании на протяжении 20 лет велось масштабное исследование, посвященное механизму появления раковых опухолей у женщин старшего возраста. В ходе научных изысканий анализировались медицинские данные о 5500 участницах, включая их вкусовые предпочтения.

В итоге был сделан неожиданный вывод: женщины, имевшие повышенную чувствительность к горькому, в 2 раза больше рисковали заболеть раком. Причину этой особенности ученые объяснили тем, что в определении горького вкуса участвуют 25 вкусовых рецепторов, тогда как для соленых блюд требуется всего два.

Специалисты заявили, что повышенная чувствительность к горечи является природным защитным механизмом, с помощь которого организм сигнализирует о приближающейся опасности.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 14:00
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