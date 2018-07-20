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Илья Яббаров готовит для Алены Савкиной сюрприз - новую песню

Последние несколько недель Илья Яббаров является одним из самых обсуждаемых участников телепроекта «Дом-2». А все потому, что предал Алену Савкину, несмотря на то, что она ждет от него ребенка.

Вот уже который эфир подряд ведущие поднимают вопрос взаимоотношений между будущими родителями и их воссоединения, однако молодой человек абсолютно ничего не делает для того, чтобы возлюбленная его простила.

Илья Яббаров готовит для Алены Савкиной сюрприз - новую песню

Вместо этого Илья активно общается с коллективом, мечтает отправиться на кастинг вместе с Романом Гриценко, а также развивает свою творческую деятельность – записывает новые песни в жанре «шансон».

Так, буквально несколько дней назад Яббаров опубликовал на своей странице ролик, в котором дал подписчикам послушать отрывок из его нового трека, посвященного Алене.

Стоит отметить, что после своего ухода с реалити-шоу молодой человек уже пробовал себя в роли шансонье, получив поддержку от «Дома-2», однако спустя время руководство прервало с ним сотрудничество и вся его карьера вместе с концертами прекратилась.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:00
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