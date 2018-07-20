Илья Яббаров готовит для Алены Савкиной сюрприз - новую песню

Вот уже который эфир подряд ведущие поднимают вопрос взаимоотношений между будущими родителями и их воссоединения, однако молодой человек абсолютно ничего не делает для того, чтобы возлюбленная его простила.Вместо этого Илья активно общается с коллективом, мечтает отправиться на кастинг вместе с Романом Гриценко, а также развивает свою творческую деятельность – записывает новые песни в жанре «шансон».Так, буквально несколько дней назад Яббаров опубликовал на своей странице ролик, в котором дал подписчикам послушать отрывок из его нового трека, посвященного Алене.Стоит отметить, что после своего ухода с реалити-шоу молодой человек уже пробовал себя в роли шансонье, получив поддержку от «Дома-2», однако спустя время руководство прервало с ним сотрудничество и вся его карьера вместе с концертами прекратилась.