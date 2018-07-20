Десять лет черная дыра пожирает захваченную звезду

Изучением космической катастрофы занималась группа специалистов под руководством Йелле Кастра. Ученый отметил, что поглощение звезды происходит в несколько продолжительных этапов.Сначала на звезду действуют мощные приливные силы, которые разрывают ее напополам. Затем происходит само поглощение вещества, из которого светило состояло. Учитывая, что звезда имеет достаточно большой размер, поглощение протекает некоторое время, в данном случае оно длится уже десять лет. После того, как от звезды остается меньше половины вещества черная дыра испускает остатки в виде релятивистской струи.Когда черная дыра уничтожает приблизившуюся к ней звезду, может возникнуть огромное количество рентгеновских лучей. По существу эти лучи работают, как своеобразный маяк, указывая ученым на происходящие здесь события.