Десять лет черная дыра пожирает захваченную звезду
Команда астрофизиков из космического агентства NASA обнаружила еще один случай уничтожения звезды черной дырой. По словам ученых из американского университета Нью-Гэмпшира, массивная черная дыра, расположенная в 290 млн световых лет от Земли, буквально напополам разорвала светило и в течение десяти лет поглощает то, что от него осталось.
Изучением космической катастрофы занималась группа специалистов под руководством Йелле Кастра. Ученый отметил, что поглощение звезды происходит в несколько продолжительных этапов.
Сначала на звезду действуют мощные приливные силы, которые разрывают ее напополам. Затем происходит само поглощение вещества, из которого светило состояло. Учитывая, что звезда имеет достаточно большой размер, поглощение протекает некоторое время, в данном случае оно длится уже десять лет. После того, как от звезды остается меньше половины вещества черная дыра испускает остатки в виде релятивистской струи.
Когда черная дыра уничтожает приблизившуюся к ней звезду, может возникнуть огромное количество рентгеновских лучей. По существу эти лучи работают, как своеобразный маяк, указывая ученым на происходящие здесь события.