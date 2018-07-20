Анфиса Чехова поймала букет невесты на свадьбе у своих друзей в Праге
Ведущая посетила Прагу и приняла участие в съемках личного бренда. Анфиса Чехова опубликовала фото в Instagram, сообщив, что поймала букет невесты на свадьбе у своих друзей.
Она позировала перед камерой в наряде с цветочным принтом, после чего восхищенные подписчики назвали звезду принцессой. Сама Анфиса Чехова отметила, что любит посещать такие мероприятия, а многие люди даже не сомневаются в скором замужестве их кумира.
После развода с избранником знаменитость продолжает поддерживать отношения с мужчиной и не критикует поступок Гурама Баблишвили. Она тоже мечтает устроить свою личную жизнь и родить новому супругу девочку, так что букет невесты может стать толчком для позитивных изменений.