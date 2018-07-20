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Маск планирует запустит в Китае свою первую скоростную систему Hyperloop

Китайской компании Tongren, будет принадлежать 50% скоростной системы Hyperloop. Сама идея создания поезда, перемещающегося в капсуле и движимого двигателем мощность 250 лошадиных сил, принадлежит миллиардеру Илону Маску.

На территории китайского города Тунжэнь появится участок из первых десяти километров супер скоростной системы Hyperloop. Американской компанией HTT уже подписано соглашение, где оговорены условия строительства железнодорожной линии с с компанией Tongren Transportation & Tourism Investment Group (Tongren). Информация из сообщений РИА Новости.
Маск планирует запустит в Китае свою первую скоростную систему Hyperloop


Американцами будет проделан полный цикл работ по технологической и инженерной части проекта, они так же предоставят необходимое оборудование. Со стороны Китая будет представлена необходимая сертификация, нормативная база, а так же начнется строительство системы для скоростного поезда. Китай предоставит примерно 50% финансирования, согласно сообщениям генерального директора HTT Дирка Альборна.

Система Hyperloop состоит из стальных труб, которые служат проводником для перемещающегося в них поезда. Предварительные данные указывают на то, что скорость железнодорожного состава может составить более одной тысячи километров в час. Подобная идея, связанная с созданием Hyperloop, принадлежит Илону Маску.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 18:30
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