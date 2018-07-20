Маск планирует запустит в Китае свою первую скоростную систему Hyperloop

На территории китайского города Тунжэнь появится участок из первых десяти километров супер скоростной системы Hyperloop. Американской компанией HTT уже подписано соглашение, где оговорены условия строительства железнодорожной линии с с компанией Tongren Transportation & Tourism Investment Group (Tongren). Информация из сообщений РИА Новости.Американцами будет проделан полный цикл работ по технологической и инженерной части проекта, они так же предоставят необходимое оборудование. Со стороны Китая будет представлена необходимая сертификация, нормативная база, а так же начнется строительство системы для скоростного поезда. Китай предоставит примерно 50% финансирования, согласно сообщениям генерального директора HTT Дирка Альборна.Система Hyperloop состоит из стальных труб, которые служат проводником для перемещающегося в них поезда. Предварительные данные указывают на то, что скорость железнодорожного состава может составить более одной тысячи километров в час. Подобная идея, связанная с созданием Hyperloop, принадлежит Илону Маску.