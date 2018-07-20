Специалисты рассказали, как кондиционер может спровоцировать набор веса

Как полагают медики, кондиционеры, дарящие летом такую необходимую прохладу, на самом деле не такие уж безобидные. Так, большинство людей уже сталкивались с простудами, спровоцированными сплит-системами. По мнению терапевтов, «гремучая смесь» в виде мороженого, кондиционера и прохладных напитков может очень пагубно отразиться на здоровье. Тем более, что летом простуды и различные воспаления переносятся тяжелее, чем зимой.Специалисты советуют правильно выбирать место для расположения кондиционера для того, чтобы по максимуму защититься от простуд: поток воздуха не должен направляться на людей. Также необходимо соблюдать и разницу температур на улице и в помещении: максимум 7 градусов, а лучше – 5.Еще одну опасность несут сплит-системы людям, страдающих от аллергических реакций и астмы. Накапливающиеся в кондиционере пыль и бактерии способны стать причиной кожного зуда, раздражения глаз и першения в горле. Поэтому в таких ситуациях нужно регулярно чистить прибор, а также увлажнять воздух в помещении с ним.Одной из основных опасностей от кондиционера эксперты считают бактерии, провоцирующие пневмонию. Все дело в воде, которой снабжены системы кондиционирования. Она нагревается и становится прекрасным местом для размножения опасных бактерий. В качестве профилактики специалисты советуют ту же чистку и промывание прибора.Кроме вышеперечисленных проблем, как установили американские специалисты по биостатистике, кондиционер может «помочь» набрать лишний вес. Так происходит потому, что организм человека, у которого дома или на работе постоянно работает сплит-система, прекращает тратить энергию, стремясь подстроиться под температуру помещения.