Специалисты рассказали, как кондиционер может спровоцировать набор веса
По мнению специалистов, работа в помещении кондиционера может негативно отразиться на весе находящихся там людей.
Как полагают медики, кондиционеры, дарящие летом такую необходимую прохладу, на самом деле не такие уж безобидные. Так, большинство людей уже сталкивались с простудами, спровоцированными сплит-системами. По мнению терапевтов, «гремучая смесь» в виде мороженого, кондиционера и прохладных напитков может очень пагубно отразиться на здоровье. Тем более, что летом простуды и различные воспаления переносятся тяжелее, чем зимой.
Специалисты советуют правильно выбирать место для расположения кондиционера для того, чтобы по максимуму защититься от простуд: поток воздуха не должен направляться на людей. Также необходимо соблюдать и разницу температур на улице и в помещении: максимум 7 градусов, а лучше – 5.
Еще одну опасность несут сплит-системы людям, страдающих от аллергических реакций и астмы. Накапливающиеся в кондиционере пыль и бактерии способны стать причиной кожного зуда, раздражения глаз и першения в горле. Поэтому в таких ситуациях нужно регулярно чистить прибор, а также увлажнять воздух в помещении с ним.
Одной из основных опасностей от кондиционера эксперты считают бактерии, провоцирующие пневмонию. Все дело в воде, которой снабжены системы кондиционирования. Она нагревается и становится прекрасным местом для размножения опасных бактерий. В качестве профилактики специалисты советуют ту же чистку и промывание прибора.
Кроме вышеперечисленных проблем, как установили американские специалисты по биостатистике, кондиционер может «помочь» набрать лишний вес. Так происходит потому, что организм человека, у которого дома или на работе постоянно работает сплит-система, прекращает тратить энергию, стремясь подстроиться под температуру помещения.