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Департамент Михаила Сироткина перешел на проектный метод

«Газпром» успешно опробовал новую систему управления расходами.

Проектная система управления расходами, впервые внедренная в «Газпроме» при строительстве компрессорной станции на газодобыче в Заполярном, будет использована и на других объектах корпорации. Новый подход к формированию расходных статей и контролю за их исполнением после апробации в реальных условиях был признан успешным.

Новая система, позволяющая при строительстве новых объектов существенно сокращать не только расходы, но и сроки ввода объекта в эксплуатацию, была разработана в «Газпроме», в Департаменте 121, который возглавляет Михаил Сироткин. Именно его подразделению руководство «Газпрома» поставило задачу отработать систему контроля и сокращения затрат уже в процессе строительства - до этого экономить удавалось только на этапе закупок и работы с поставщиками. Апробировать новшество решили на строительстве дожимной компрессорной станции (ДКС) Заполярного НГКМ в ЯНАО.
Департамент Михаила Сироткина перешел на проектный метод

В рамках новой системы применялся проектный метод управления затратами: все потенциальные расходы, до самых мелочей, рассчитывались заранее, причем не только по статьям расходов, но и в связке с графиком строительства. То есть еще на стадии проектирования было известно, сколько, на что и когда будет потрачено. Как оказалось, это дает экономию не только в деньгах, но и во времени. Кроме того, при возникновении проблемы ее удается решить более оперативно, точно зная этап, на котором произошел сбой.

Внедренная Департаментом Сироткина система открывает перспективные для «Газпрома» возможности по строительству объектов с максимально просчитанным финансированием и в сжатые сроки. Сэкономленные за счет новаторского подхода средства планируется вкладывать в новые инвестпроекты отрасли. А сама разработанная в корпорации система управления затратами может быть распространена и на другие предприятия топливно-энергетического комплекса страны как успешный пример эффективного менеджмента.
Тимофей Коновалов
 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 13:31
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