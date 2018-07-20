Ани Лорак приучает свою наследницу Софию к труду

Звезда берет девочку с собой на гастроли и гордится ее успехами. Она решила приучить ее адаптироваться в обществе, потому что малышка пойдет в первый класс. Сейчас София находится вместе с бабушкой, но Ани Лорак часто беседует с нею по поводу заработков.Дочка прекрасно знает, что деньги артистка получает после тяжелого труда, так что они просто так не появляются в жизни людей. Наследница гордится успехами мамы и рассказывает о них своим сверстникам.