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Ани Лорак приучает свою наследницу Софию к труду

Певица радует зрителей своими выступлениями на фестивале в Юрмале, а также пообщалась с журналистами. Ани Лорак рассказала им о своих доходах, отметив, что приучает свою наследницу Софию к труду.

Звезда берет девочку с собой на гастроли и гордится ее успехами. Она решила приучить ее адаптироваться в обществе, потому что малышка пойдет в первый класс. Сейчас София находится вместе с бабушкой, но Ани Лорак часто беседует с нею по поводу заработков.

Ани Лорак приучает свою наследницу Софию к труду


Дочка прекрасно знает, что деньги артистка получает после тяжелого труда, так что они просто так не появляются в жизни людей. Наследница гордится успехами мамы и рассказывает о них своим сверстникам.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:40
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