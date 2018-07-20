Виктория Романец пообещала Егору Холявину, что он останется «без хлеба»

Публикация от Е Г О Р Х О Л Я В И Н (@egor_holyavin) 14 Июл 2018 в 7:28 PDT

Виктория Романец раскритиковала танец Егора Холявина в стриптиз-клубе, за что тот обозвал ее супруга Антона Гусева и назвал его женщиной.В итоге Гусев оскорбился и за себя и за свою супругу и пообещал «первому русскому Кену» при встрече, вставить в заднее место швабру.Продолжила скандал Виктория, которая предпочла не комментировать слова Холявина, но предрекла ему нищенское существование., - написала Романец.