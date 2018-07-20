Виктория Романец пообещала Егору Холявину, что он останется «без хлеба»
На днях в Сети разгорелся небольшой скандал между бывшими участниками реалити-шоу «Дом-2».
Виктория Романец раскритиковала танец Егора Холявина в стриптиз-клубе, за что тот обозвал ее супруга Антона Гусева и назвал его женщиной.
В итоге Гусев оскорбился и за себя и за свою супругу и пообещал «первому русскому Кену» при встрече, вставить в заднее место швабру.
Продолжила скандал Виктория, которая предпочла не комментировать слова Холявина, но предрекла ему нищенское существование.
«Комментировать поведение Холявина я не буду. Егор будет сидеть без хлеба, обсуждать его не собираюсь. Пусть мужики сами разбираются», - написала Романец.
Виктория Романец раскритиковала танец Егора Холявина в стриптиз-клубе, за что тот обозвал ее супруга Антона Гусева и назвал его женщиной.
В итоге Гусев оскорбился и за себя и за свою супругу и пообещал «первому русскому Кену» при встрече, вставить в заднее место швабру.
Продолжила скандал Виктория, которая предпочла не комментировать слова Холявина, но предрекла ему нищенское существование.
«Комментировать поведение Холявина я не буду. Егор будет сидеть без хлеба, обсуждать его не собираюсь. Пусть мужики сами разбираются», - написала Романец.