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Бывшая избранница Эмина Агаларова Лейла поделилась своими эмоциями с поклонниками в Instagram

Певец после женитьбы на Алене Гавриловой остался в дружеских отношениях с Лейлой Алиевой, а также участвует в воспитании детей. Бывшая избранница Эмина Агаларова поделилась своими эмоциями с поклонниками в Instagram, опубликовав стих.

Она родила бизнесмену двух сыновей, но потом пара рассталась, после чего мужчина решил связать свою судьбу с молодой моделью. Влюбленные долго скрывали отношения от общества, но сейчас стали супругами. Подписчики сразу обратили внимание на боль в сообщении Лейлы, не ставшей комментировать личную жизнь Эмина Агаларова.

Бывшая избранница Эмина Агаларова Лейла поделилась своими эмоциями с поклонниками в Instagram


После такого события многие люди стали писать позитивные посты и поддержали женщину, отметив, что новая избранница исполнителя сильно проигрывает по сравнению с нею. Некоторые лица назвали свадьбу показухой, а дальше посоветовали красивой особе немного потерпеть, потому что она еще будет счастлива.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:30
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