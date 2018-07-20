Бывшая избранница Эмина Агаларова Лейла поделилась своими эмоциями с поклонниками в Instagram
Певец после женитьбы на Алене Гавриловой остался в дружеских отношениях с Лейлой Алиевой, а также участвует в воспитании детей. Бывшая избранница Эмина Агаларова поделилась своими эмоциями с поклонниками в Instagram, опубликовав стих.
Она родила бизнесмену двух сыновей, но потом пара рассталась, после чего мужчина решил связать свою судьбу с молодой моделью. Влюбленные долго скрывали отношения от общества, но сейчас стали супругами. Подписчики сразу обратили внимание на боль в сообщении Лейлы, не ставшей комментировать личную жизнь Эмина Агаларова.
После такого события многие люди стали писать позитивные посты и поддержали женщину, отметив, что новая избранница исполнителя сильно проигрывает по сравнению с нею. Некоторые лица назвали свадьбу показухой, а дальше посоветовали красивой особе немного потерпеть, потому что она еще будет счастлива.