Юлию Ковальчук сравнили с Ольгой Бузовой и раскритиковали из-за плоской груди

В ответ певица получила шквал разгромных комментариев., - спрашивает у фолловеров знаменитость.Однако подписчики больше обратили внимание на отсутствие груди у Юлии, чем ответили на ее вопрос., - написали критики.Более того, хейтеры отметили, что «хватит с нас одной Бузовой», сравнив Ковальчук с ведущей «Дом-2», которую тоже постоянно гнобят за плоскую фигуру.Впрочем, фанаты решили не давать своего кумира в обиду и в ответ на негативные отзывы написали, что все критические замечания вызваны исключительно завистью., - защищали Юлию фанаты.