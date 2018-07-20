Юлию Ковальчук сравнили с Ольгой Бузовой и раскритиковали из-за плоской груди
Популярная певица Юлия Ковальчук вызвала определенный резонанс среди подписчиков, устроив на своей странице в Instagram опрос по поводу купальников.
В ответ певица получила шквал разгромных комментариев.
«А давайте-ка проголосуем: кто за раздельные купальники- 1, за сдельные-2))) я вот всегда с собой беру пару- тройку сдельных, но ещё ни разу в жизни их не надевала более того, они у меня реально очень красивые, со всякими вырезами и полосочками, но у меня вечный вопрос: так тело же загорит в эти ромбики и квадратики и что потом делать?», - спрашивает у фолловеров знаменитость.
Однако подписчики больше обратили внимание на отсутствие груди у Юлии, чем ответили на ее вопрос.
«Юля, хочется спросить: а где ваша грудь?», «Мужчина в женском купальнике! Неудачный ракурс!», - написали критики.
Более того, хейтеры отметили, что «хватит с нас одной Бузовой», сравнив Ковальчук с ведущей «Дом-2», которую тоже постоянно гнобят за плоскую фигуру.
Впрочем, фанаты решили не давать своего кумира в обиду и в ответ на негативные отзывы написали, что все критические замечания вызваны исключительно завистью.
«Уверена, что про маленькую грудь говорят именно завистливые люди. Люди, которые ничего не добились в жизни, зато они с «сиськами», - защищали Юлию фанаты.