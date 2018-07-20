АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флэтвудский монстр: Встречи с пришельцем негативно отразились на здоровье людей и стали сенсацией в научном мире
EUR 73.48 USD 63.27
Курс валют на 20.07.2018

Юлию Ковальчук сравнили с Ольгой Бузовой и раскритиковали из-за плоской груди

Популярная певица Юлия Ковальчук вызвала определенный резонанс среди подписчиков, устроив на своей странице в Instagram опрос по поводу купальников.

В ответ певица получила шквал разгромных комментариев.

Юлию Ковальчук сравнили с Ольгой Бузовой и раскритиковали из-за плоской груди

«А давайте-ка проголосуем: кто за раздельные купальники- 1, за сдельные-2))) я вот всегда с собой беру пару- тройку сдельных, но ещё ни разу в жизни их не надевала более того, они у меня реально очень красивые, со всякими вырезами и полосочками, но у меня вечный вопрос: так тело же загорит в эти ромбики и квадратики и что потом делать?», - спрашивает у фолловеров знаменитость.

Однако подписчики больше обратили внимание на отсутствие груди у Юлии, чем ответили на ее вопрос.

«Юля, хочется спросить: а где ваша грудь?», «Мужчина в женском купальнике! Неудачный ракурс!», - написали критики.

Более того, хейтеры отметили, что «хватит с нас одной Бузовой», сравнив Ковальчук с ведущей «Дом-2», которую тоже постоянно гнобят за плоскую фигуру.

Юлию Ковальчук сравнили с Ольгой Бузовой и раскритиковали из-за плоской груди

Впрочем, фанаты решили не давать своего кумира в обиду и в ответ на негативные отзывы написали, что все критические замечания вызваны исключительно завистью.

«Уверена, что про маленькую грудь говорят именно завистливые люди. Люди, которые ничего не добились в жизни, зато они с «сиськами», - защищали Юлию фанаты.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:57
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые разработали обезболивающее средство из
Алена Водонаева показала, как они с мужем
Эксперты назвали страны Европы с самым доступным
Департамент Михаила Сироткина перешел на
Исследователь Валентин Дегтерев опубликовал в
Пришельцы дважды побывали в Эмильцине и были
Виктория Романец пообещала Егору Холявину, что он
Жителей Нью-Мехико напугали зловещие багровые
Кержаков отправил жену Милану лечиться от
Певица Земфира откровенно ответила на вопросы
Анастасия Волочкова наслаждается отдыхом отдельно
Исследование: Адреналин, применяемый при
Юлию Ковальчук сравнили с Ольгой Бузовой и
Ольга Бузова рассмешила пользователей Сети своей
Ученые: Планета Нибиру может приблизиться к Земле
Экспресс-тест разработанный химиками России
Женщине ампутировали ногу из-за пореза при бритье
Роман Гриценко попросил у Ольги Бузовой выходной,
Алена Водонаева осудила стиль полных людей
Американец в лесах Теннесси столкнулся с
Лайма Вайкуле рассказала журналистам о
Житель Липецка запечатлел на камеру полет НЛО во
Ученые: Солнцезащитный крем снижает риск рака
Исследователи подтвердили реальность видео с НЛО
Пользователи Instagram попросили Сашу Черно не
Ученые из США научились выводить безрогих коров
NASA опубликовало в сетях фото древнего озера на
Юлия Меньшова опубликовала видео, где она
Массовая активность НЛО была замечена жителями
Максим Галкин показал дочке забавный
Просмотреть все новости