Певица Земфира откровенно ответила на вопросы поклонников в Facebook

Исполнительница отметила, что не знает, когда порадует фанатов новыми хитами, потому что композиции есть, но пока нет желания работать над ними. Потому она не хочет ничего обещать, чтобы не разочаровывать своих поклонников, потому что процесс творчества должен быть естественным.Также Земфира не собирается беседовать с Юрием Дудем и другими представителями прессы. Ей не нужны интервью, да и сам процесс с годами плохо отражается на самочувствии артистки.