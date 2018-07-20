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Певица Земфира откровенно ответила на вопросы поклонников в Facebook

Поклонники были поражены внезапной активностью певицы Земфиры в Facebook, так как уже привыкли к ее молчанию. Звезда в сообщении откровенно ответила на их вопросы, упомянув о стрессах во время интервью с журналистами.

Исполнительница отметила, что не знает, когда порадует фанатов новыми хитами, потому что композиции есть, но пока нет желания работать над ними. Потому она не хочет ничего обещать, чтобы не разочаровывать своих поклонников, потому что процесс творчества должен быть естественным.

Певица Земфира откровенно ответила на вопросы поклонников в Facebook


Также Земфира не собирается беседовать с Юрием Дудем и другими представителями прессы. Ей не нужны интервью, да и сам процесс с годами плохо отражается на самочувствии артистки.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:00
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