Ольга Бузова рассмешила пользователей Сети своей нелепостью

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 19 Июл 2018 в 8:55 PDT

Тем не менее, время на небольшой отдых у нее все же нашлось, а потому девушка решила сходить на пляж в красивом купальнике и сделать множество красивых фотографий и видео. Но не сложилось, так как во время записи одного ролика она едва не обожгла ступни от горячего песка, а второго – поранила ногу об острые камни в воде.Несмотря на это, знаменитость отнеслась ко всем неприятностям с юмором и отправилась в отель, дабы попробовать записать ролик из бассейна, однако и в этот раз ее ждала неудача. Оля хотела сексуально подтянуться на руках, но в итоге не смогла этого сделать и испортила кадр своим смехом.Она решила не лишать своих подписчиков возможности взглянуть на некоторые нелепые моменты ее жизни, а потому без смущения опубликовала видео на своей странице, чтобы они посмеялись вместе с ней.И многим действительно было интересно посмотреть на «настоящую» Бузову, однако хейтеры также отметились в комментариях. Они высмеяли теледиву, отметив, что с каждым днем она становится все тупее и тупее.