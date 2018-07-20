Ольга Бузова рассмешила пользователей Сети своей нелепостью
Популярная певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова последние несколько дней провела в Турции, однако приехала она туда не отдыхать, а давать концерты.
Тем не менее, время на небольшой отдых у нее все же нашлось, а потому девушка решила сходить на пляж в красивом купальнике и сделать множество красивых фотографий и видео. Но не сложилось, так как во время записи одного ролика она едва не обожгла ступни от горячего песка, а второго – поранила ногу об острые камни в воде.
Несмотря на это, знаменитость отнеслась ко всем неприятностям с юмором и отправилась в отель, дабы попробовать записать ролик из бассейна, однако и в этот раз ее ждала неудача. Оля хотела сексуально подтянуться на руках, но в итоге не смогла этого сделать и испортила кадр своим смехом.
Она решила не лишать своих подписчиков возможности взглянуть на некоторые нелепые моменты ее жизни, а потому без смущения опубликовала видео на своей странице, чтобы они посмеялись вместе с ней.
И многим действительно было интересно посмотреть на «настоящую» Бузову, однако хейтеры также отметились в комментариях. Они высмеяли теледиву, отметив, что с каждым днем она становится все тупее и тупее.