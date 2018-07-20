Роман Гриценко попросил у Ольги Бузовой выходной, чтобы провести его с Ириной Пинчук

Спустя несколько недель Рома взглянул на Иру под другим углом и решил дать их отношениям второй шанс, а потому попросил Ольгу Бузову, которой посчастливилось вести в этот день Лобное место, отпустить их на выходной.После уточнений ведущей стало понятно, что речь шла о выезде на всю ночь и возвращении участников лишь утром. Теледиве стало неприятно от осознания того, что ее воздыхатель намерен провести ночь в компании с другой девушкой, однако она отпустила их, пожелав хорошо провести время.Что касается зрителей, то посмотрев этот эфир, многие стали писать, что Гриценко и Пинчук, после посиделок в ресторане или караоке-баре, непременно снимут отель, где, вполне возможно, у них состоится «волшебство».Они отмечают, что у Ромы долго не было девушки, а также в одном из эфиров о желании интимной близости говорила и Ира, а потому под действием виноградных напитков ребята действительно могут переспать.