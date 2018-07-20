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Водитель запечатлел на камеру два НЛО над Крымским мостом

Водитель запечатлел на камеру два НЛО над Крымским мостом. Мужчина опубликовал фото “ВКонтакте”, после чего им заинтересовались исследователи.

Они предполагают, что внеземные гости тоже интересуются построенным объектом, решив провести разведку на территории. НЛО хорошо были видны в небе и немного зависли в воздухе, выделяясь на фоне облаков. Возможно, они были в восторге от таких видов, но люди не разделяют мнение гуманоидов.

Водитель запечатлел на камеру два НЛО над Крымским мостом


Россиянка тоже сделали видео во время поездки, показав насыпи на обочине и малое количество асфальта. Недоброжелатели уже говорят о разрушении конструкции, заметив трещины на сваях. Пока эксперты не знают, зачем сюда решили прилететь пришельцы, которые могут уничтожить или защитить мост.
 
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:00
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