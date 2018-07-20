Водитель запечатлел на камеру два НЛО над Крымским мостом

Они предполагают, что внеземные гости тоже интересуются построенным объектом, решив провести разведку на территории. НЛО хорошо были видны в небе и немного зависли в воздухе, выделяясь на фоне облаков. Возможно, они были в восторге от таких видов, но люди не разделяют мнение гуманоидов.Россиянка тоже сделали видео во время поездки, показав насыпи на обочине и малое количество асфальта. Недоброжелатели уже говорят о разрушении конструкции, заметив трещины на сваях. Пока эксперты не знают, зачем сюда решили прилететь пришельцы, которые могут уничтожить или защитить мост.