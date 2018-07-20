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Алена Водонаева осудила стиль полных людей

Отношение бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Алены Водонаевой к полным людям всегда было негативным. Она уверена, что в избыточном весе каждый человек виноват сам, за что не раз становилась объектом для критики.

На данный момент вместе со своим сыном и мужем теледива отдыхает в США и ежедневно сталкивается с огромным количеством испытывающих проблемы с лишними килограммами американцев, которые из-за жаркого климата носят на себе минимум одежды и выглядят, по словам Алены, просто отвратительно.

Алена Водонаева осудила стиль полных людей

Так, к примеру, она увидела полную девушку в топе и короткой розовой юбке, пришла в ярость и начала ее критиковать, называя «свинотой».

Позже она попросила толстых представительниц прекрасного пола не надевать коротких юбок, не терять адекватность и не делать из себя посмешище в публичных местах.

Алена Водонаева осудила стиль полных людей

«Я в своей книге целую главу посвятила уместности в гардеробе! Не надо лосины на попу размера, больше чем L. Не надо открывать руки, если они толстые. Этот пункт также касается многих звёзд российского шоу-бизнеса на красных дорожках. Длинный рукав — это красиво и элегантно», - считает Водонаева.

Она отметила, что в Лос-Анджелесе все на спорте – красивые и подтянутые, а вот в такие места, как Юниверсал Студио съезжается вся Америка и 70% из них имеют лишний вес. Причем, она заметила, что большинство из них едят фаст-фуд.

Кроме того, девушка заявила, что полнота – это огромная проблема, а потому ей непонятно, почему многие пользователи социальной сети считают ее нормой. По словам Алены, они ненавидят ее за то, что она призывает их думать о своем здоровье и выглядеть хорошо.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:24
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