Disney показала виртуального персонажа копирующего движения человека
Разработчиками создано приложение, которое рассчитано для использования на смартфонах. Функции заключены в копировании поз с помощью возможностей встроенной камеры. Для распознавания движений, которые демонстрирует человек, нет необходимости использовать датчики на теле.
Виртуальный персонаж обучен компанией Disney копированию всех движений человека, посредством специального мобильного приложения. При этом нет традиционных датчиков с проводами, позы копируются после фиксации через объектив камеры, далее программа самостоятельно распознает их, в итоге выбирая наиболее подходящую. Выбор идет из библиотеки с набором поз, с последующей демонстрацией на образе двумерного персонажа.
Пока приложение содержит ограниченную возможность выбора движений, распознаваемых виртуальным персонажем, но это же и позволяет избежать ошибок при формировании изображения камерой. Для полноценной работы приложения требуется еще и маркер, которым будет складываться сеть в трехмерном пространстве.
Разработчиками использован алгоритм OpenPose, для которого необходимо наличие солидной вычислительной мощности. Принцип его работы в распознании позы человеческого тела, с последующим показом виртуального двойника, которые застывает в такой же выбранной позе.