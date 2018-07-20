Disney показала виртуального персонажа копирующего движения человека

Виртуальный персонаж обучен компанией Disney копированию всех движений человека, посредством специального мобильного приложения. При этом нет традиционных датчиков с проводами, позы копируются после фиксации через объектив камеры, далее программа самостоятельно распознает их, в итоге выбирая наиболее подходящую. Выбор идет из библиотеки с набором поз, с последующей демонстрацией на образе двумерного персонажа.Пока приложение содержит ограниченную возможность выбора движений, распознаваемых виртуальным персонажем, но это же и позволяет избежать ошибок при формировании изображения камерой. Для полноценной работы приложения требуется еще и маркер, которым будет складываться сеть в трехмерном пространстве.Разработчиками использован алгоритм OpenPose, для которого необходимо наличие солидной вычислительной мощности. Принцип его работы в распознании позы человеческого тела, с последующим показом виртуального двойника, которые застывает в такой же выбранной позе.