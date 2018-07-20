Любимая супруга Владимира Высоцкого Иза умерла в 82-летнем возрасте

Актриса хотела, что люди запомнили ее выступления, а также почти не жаловалась на здоровье. Коллеги были шокированы, узнав о кончине звезды, после чего стали считать, что супруг забрал Изу Высоцкую с собой, не смирившись с разрывом отношений.Пара после свадьбы в 60-х годах была вместе два года, но до конца своих дней Владимир Высоцкий называл свою избранницу любимой женщиной. Раньше аналогичные разговоры были в обществе после смерти Людмилы Гурченко, которая в последние годы жизни упоминала о потусторонних силах.