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Ученые: Вороны имеют склонность к некрофилии

Американские ученые после наблюдения за поведением воронов выяснили, что они имеют склонность к некрофилии. Результаты работ опубликованы в профильных изданиях.

Долгое время специалисты замечали их необычные действия во время смерти, хотя раньше узнали, что особи начинают громко кричать, чтобы предупредить стаю об опасности. Они заметили ворона с поднятым хвостом, решившего вступить в интимную связь с трупом, но процесс прервал его сородич.

Ученые: Вороны имеют склонность к некрофилии


Шокированные таким зрелищем эксперты решили во время опытов с участием 309 пар пернатых отставить на виду тело голубя, белки и молодых ворон. Птицы сразу пытались вступать в интимные отношения со своими собратьями, а другие останки использовали для еды. Они сделали выводы, что 4% такого поведения связаны с брачным сезоном, а также в поведении воронов была замечена агрессия и любопытство.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:10
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