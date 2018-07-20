Ученые: Вороны имеют склонность к некрофилии

Долгое время специалисты замечали их необычные действия во время смерти, хотя раньше узнали, что особи начинают громко кричать, чтобы предупредить стаю об опасности. Они заметили ворона с поднятым хвостом, решившего вступить в интимную связь с трупом, но процесс прервал его сородич.Шокированные таким зрелищем эксперты решили во время опытов с участием 309 пар пернатых отставить на виду тело голубя, белки и молодых ворон. Птицы сразу пытались вступать в интимные отношения со своими собратьями, а другие останки использовали для еды. Они сделали выводы, что 4% такого поведения связаны с брачным сезоном, а также в поведении воронов была замечена агрессия и любопытство.