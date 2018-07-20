Наталья Рудова отдыхает во Франции с 19-летним сыном миллиордера
Актриса Наталья Рудова находится на отдыхе во Франции в компании с 19-летним Сергеем Саркисовым-младшим. После того, как в Instagram была выложена фотография, на которой актриса запечатлена вместе с молодым Сергеем Саркисовым, 35-летнюю Наталью Рудову заподозрили в романе с сыном миллиардера.
О своей личной жизни Наталья Рудова не делится информацией с поклонниками, хотя в своём микроблоге она часто публикует фотографии с работы и отдыха. Недавно актриса выложила фотографию, где она запечатлена с сыном руководителя компании «Ресо-Гарантия». В описании к фотографии актриса написала о своём настроении на отдыхе. Комментарии к данному снимку Наталья Рудова решила отключить.
Стоит отметить, что Сергей Саркисов-младший был замечен в компании других известных девушек – певицы Насти Кудри и дочери олигарха Игоря Кудряшкина. Сейчас молодой сын миллиардера сейчас вместе с актрисой Натальей Рудовой делает селфи в Ницце.