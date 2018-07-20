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Лариса Гузеева раскритиковала Василису Володину после ссоры ведущей с Лерой Кудрявцевой

Раньше многие люди подозревали, что звезды конфликтуют друг с другом, но теперь их догадки подтвердились. Лариса Гузеева раскритиковала Василису Володину, после того как ведущая поссорилась с Лерой Кудрявцевой.

Инцидент случился после того, как будущая мама стала искать няню для малыша и написала сообщение в Instagram. Лера Кудрявцева хочет найти азиатку, после чего Лариса Гузеева посоветовала коллеге обратиться с таким вопросом к Василисе Володиной. Там работала филиппинка, вот только реакция этой особы оказалась непредсказуемой, и она написала в ответ гневный пост.

Лариса Гузеева раскритиковала Василису Володину после ссоры ведущей с Лерой Кудрявцевой


Ведущая посоветовала обиженной звезде не обращать внимания на такие нюансы, потому что случайные люди просто теряют голову после показов на ТВ. Также она жаловать на отсутствие общения с коллегами вне студии.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:30
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