Лариса Гузеева раскритиковала Василису Володину после ссоры ведущей с Лерой Кудрявцевой

Инцидент случился после того, как будущая мама стала искать няню для малыша и написала сообщение в Instagram. Лера Кудрявцева хочет найти азиатку, после чего Лариса Гузеева посоветовала коллеге обратиться с таким вопросом к Василисе Володиной. Там работала филиппинка, вот только реакция этой особы оказалась непредсказуемой, и она написала в ответ гневный пост.Ведущая посоветовала обиженной звезде не обращать внимания на такие нюансы, потому что случайные люди просто теряют голову после показов на ТВ. Также она жаловать на отсутствие общения с коллегами вне студии.