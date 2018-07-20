Пользователи Instagram попросили Сашу Черно не лебезить перед Олей Рапунцель

«Я в шоке от того, насколько сильно изменилось её мировозрение, как грамотно она сейчас размышляет, какие у неё мысли и как грамотно расставлены приоритеты в жизни. Вот так изменила наш «бренд» проекта эта малюсенькая принцесса Василиса. Я желаю их семье счастья и понимания», - написала Черно.

Несколько дней назад Саша опубликовала очень трогательный пост, который посвятила Оле и ее дочери.Как оказалось, она впечатлена переменами в поведении молодой мамы, а также считает ее примером того, как человек может измениться с появлением ребенка.Вот только в искренность возлюбленной Иосифа Оганесяна многие предпочли не верить. В комментариях они назвали пост «приторно-слащавым» и попросили Сашу впредь так не лебезить перед коллегой по телестройке.