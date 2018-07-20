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Пользователи Instagram попросили Сашу Черно не лебезить перед Олей Рапунцель

Ни для кого не секрет, что двух главных звезд телепроекта «Дом-2» Александру Черно и Ольгу Рапунцель даже с натяжкой нельзя назвать подругами. Впрочем, и сами девушки никогда не скрывали своего скептического отношения друг к другу, однако появление в периметре маленькой Василисы все изменило.

Несколько дней назад Саша опубликовала очень трогательный пост, который посвятила Оле и ее дочери.

Пользователи Instagram попросили Сашу Черно не лебезить перед Олей Рапунцель

Как оказалось, она впечатлена переменами в поведении молодой мамы, а также считает ее примером того, как человек может измениться с появлением ребенка.

«Я в шоке от того, насколько сильно изменилось её мировозрение, как грамотно она сейчас размышляет, какие у неё мысли и как грамотно расставлены приоритеты в жизни. Вот так изменила наш «бренд» проекта эта малюсенькая принцесса Василиса. Я желаю их семье счастья и понимания», - написала Черно.

Вот только в искренность возлюбленной Иосифа Оганесяна многие предпочли не верить. В комментариях они назвали пост «приторно-слащавым» и попросили Сашу впредь так не лебезить перед коллегой по телестройке.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:36
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