Пользователи Instagram попросили Сашу Черно не лебезить перед Олей Рапунцель
Ни для кого не секрет, что двух главных звезд телепроекта «Дом-2» Александру Черно и Ольгу Рапунцель даже с натяжкой нельзя назвать подругами. Впрочем, и сами девушки никогда не скрывали своего скептического отношения друг к другу, однако появление в периметре маленькой Василисы все изменило.
Несколько дней назад Саша опубликовала очень трогательный пост, который посвятила Оле и ее дочери.
Как оказалось, она впечатлена переменами в поведении молодой мамы, а также считает ее примером того, как человек может измениться с появлением ребенка.
«Я в шоке от того, насколько сильно изменилось её мировозрение, как грамотно она сейчас размышляет, какие у неё мысли и как грамотно расставлены приоритеты в жизни. Вот так изменила наш «бренд» проекта эта малюсенькая принцесса Василиса. Я желаю их семье счастья и понимания», - написала Черно.
Вот только в искренность возлюбленной Иосифа Оганесяна многие предпочли не верить. В комментариях они назвали пост «приторно-слащавым» и попросили Сашу впредь так не лебезить перед коллегой по телестройке.