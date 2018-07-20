Starbucks откроет первую в США кофейню для глухонемых и слабослышащих

Открытие кафетерия ожидается к октябрю, когда Starbucks наберет в качестве обслуживающего персонала 25 человек, знающих язык жестов. Оформление помещения доверят глухонемому дизайнеру, а на фартуках персонала название кофейни проиллюстрируют на языке жестов. Слышащие работники будут помечены особыми значками.Информацию о готовности заказа планируют разместить на большом экране, хотя обычно в Starbucks информируют о готовности путем устного сообщения. Представители корпорации отмечают готовность Starbucks интегрироваться со всеми слоями общества, в том числе глухонемыми людьми, которым станет комфортно заказывать кофе. Трудоустройство слабослышащих людей способно благоприятно отразиться на компании.