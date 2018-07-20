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Starbucks откроет первую в США кофейню для глухонемых и слабослышащих

Крупнейшая сеть кофеен Starbucks намерена открыть в США уникальный кафетерий для слабослышащих и глухонемых посетителей. Весь персонал заведения будет знаком с языком жестов, пишет Washington Post.

Starbucks откроет первую в США кофейню для глухонемых и слабослышащих


Открытие кафетерия ожидается к октябрю, когда Starbucks наберет в качестве обслуживающего персонала 25 человек, знающих язык жестов. Оформление помещения доверят глухонемому дизайнеру, а на фартуках персонала название кофейни проиллюстрируют на языке жестов. Слышащие работники будут помечены особыми значками.

Информацию о готовности заказа планируют разместить на большом экране, хотя обычно в Starbucks информируют о готовности путем устного сообщения. Представители корпорации отмечают готовность Starbucks интегрироваться со всеми слоями общества, в том числе глухонемыми людьми, которым станет комфортно заказывать кофе. Трудоустройство слабослышащих людей способно благоприятно отразиться на компании.
 
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Общество
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 16:20
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