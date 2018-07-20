Старец Иона Одесский оставил пророчество о смертельном взрыве в Черном море
Многие политики и верующие люди обращались за советами к старцу Ионе Одесскому, умершему в 2012 г. Перед своей кончиной он говорил о войне на Украине, а также оставил пророчество о смертельном взрыве в Черном море.
Через год люди пережили события на Майдане, но почти никто не знает о катастрофе в этом месте. Схимник описал, что после взрыва сероводорода будет гореть вода, что также касается земли и небес. Эти страшные события начнутся в Одессе, после чего ситуация затронет территорию страны и России.
Тогда военные будут думать о нападении неприятеля и запустят ракеты, после чего действительно произойдет конец света. Добрые люди будут жить в новом мире, а все грешники окажутся в аду.