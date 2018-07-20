Старец Иона Одесский оставил пророчество о смертельном взрыве в Черном море

Через год люди пережили события на Майдане, но почти никто не знает о катастрофе в этом месте. Схимник описал, что после взрыва сероводорода будет гореть вода, что также касается земли и небес. Эти страшные события начнутся в Одессе, после чего ситуация затронет территорию страны и России.Тогда военные будут думать о нападении неприятеля и запустят ракеты, после чего действительно произойдет конец света. Добрые люди будут жить в новом мире, а все грешники окажутся в аду.