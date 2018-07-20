Юлия Меньшова опубликовала видео, где она запечатлена без косметики
На своей странице в Instagram актриса и телеведущая Юлия Меньшова обнародовала видеоролик, на котором она запечатлена в лесу без косметики. Поклонники телеведущей отметили, что без макияжа она выглядит как подросток.
В настоящее время 48-летняя Юлия Меньшова находится в Юрмале, где проводит свой отпуск на природе. На видеоролике телеведущая гуляет по лесу и показывает его красоту, в завершении записи Юлия Меньшова говорит с придыханием в голосе «Отдых начался». В описании к видеоролику Юлия Меньшикова оставила хэштег #счастьеестьегонеможетнебыть.
Видеоролик за считанные часы набрал большое количество «лайков». В комментариях подписчики восхищались природой, отмечая естественную красоту Юлии Меньшиковой, указывая на то, что она выглядит очень молодой и свежей.