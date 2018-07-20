В Колорадо американка пострадала от нападения акулы-зомби

Инцидент случился в городе Тринидад, где отдыхала женщина в возрасте 59 лет. Она купалась в воде и была напугана внезапной атакой жителя подводных глубин, после чего получила глубокую рану на ноге и вывихнула лодыжку. Пострадавшая особа была срочно госпитализирована в клинику, но еще долго не могла отойти от шока, и говорила про зомби.Эксперты не понимают, почему акула решила поменять свой рацион питания и набросилась на человека. Они заметили следы ее зубов на теле жертвы, после чего выловили виновницу события из воды. Оказалось, что особь негативно отреагировала на желание туристки сделать фото, после чего решила наказать противника.