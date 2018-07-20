Странные огненные птицы были зафиксированы камерами наблюдения возле Йеллоустона

Исследователи предполагают, что эти существа могут стать вестниками грядущего извержения и предупреждают людей о катастрофе. Пользователи назвали их духами природы, после чего стали говорить о фениксе. Эти мифические герои многих легенд тоже имеют аналогичное оперение, а также являются бессмертными созданиями.Они в старости сгорают, чтобы потом возродиться из пепла, но раньше никто не видел особей в живом виде. Сейчас стая птиц могла показаться перед устройствами, хотя скептики считают сюжет оптической иллюзией или фотомонтажом.