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Странные огненные птицы были зафиксированы камерами наблюдения возле Йеллоустона

Сейчас многие территории возле Йеллоустона закрыты для туристов из-за активности вулкана и возникновения глубоких трещин в земле. Однако камеры наблюдения зафиксировали там полет странных огненных птиц, после чего материалы появились в сетях.

Исследователи предполагают, что эти существа могут стать вестниками грядущего извержения и предупреждают людей о катастрофе. Пользователи назвали их духами природы, после чего стали говорить о фениксе. Эти мифические герои многих легенд тоже имеют аналогичное оперение, а также являются бессмертными созданиями.

Странные огненные птицы были зафиксированы камерами наблюдения возле Йеллоустона


Они в старости сгорают, чтобы потом возродиться из пепла, но раньше никто не видел особей в живом виде. Сейчас стая птиц могла показаться перед устройствами, хотя скептики считают сюжет оптической иллюзией или фотомонтажом.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:40
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