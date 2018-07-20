АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флэтвудский монстр: Встречи с пришельцем негативно отразились на здоровье людей и стали сенсацией в научном мире
EUR 73.48 USD 63.27
Курс валют на 20.07.2018

Экс-участник «Дома-2» Степан Меньшиков подал на развод после ток-шоу Дмитрия Шепелева

Бывший участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньшиков решил окончательно поставить точку в отношениях со своей супругой Евгенией Шамаевой.

Как стало известно от самой жены экс-звезды прославленной телестройки, именно скандал, который произошел в эфире телепрограммы «На самом деле» и стал причиной того, что Степан решил разорвать отношения с супругой. Новость о разводе сообщила сама брошенная жена.

Экс-участник «Дома-2» Степан Меньшиков подал на развод после ток-шоу Дмитрия Шепелева

Евгения опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм пост, в котором рассказала подписчикам, что документы на развод уже официально оформляются. По словам Шамаевой, ей со Степаном осталось только забрать документы.

Невзирая на громкий скандал, который произошел на ток-шоу Дмитрия Шепелева, бывшим супругам все-таки удалось довольно спокойно расстаться и даже остаться друзьями. Более того, парочка даже решила жить по соседству друг от друга. Вероятней всего, это связанно с тем, что у супружеской пары есть совместный ребенок.

Евгения Шамаева объяснила своим преданным поклонникам, что готова пойти на многое, ради того, чтобы ее дети не были обделены вниманием и любовью своего родного отца. На данный момент парочка будет жить рядом только полгода, так как детей не волнует то, что мама и папа не смогли отыскать общий язык и расстались. А уже потом, по словам Жени, будет видно.

Экс-участник «Дома-2» Степан Меньшиков подал на развод после ток-шоу Дмитрия Шепелева

Стоит напомнить, что в прошедшем году, во время съемочной процесса телепрограммы «На самом деле» Степан Меньшиков узнал о том, что на протяжении четырех лет воспитывал и растил не своего родного сына. Под давлением детектора Шамаева призналась, что на самом деле неоднократно изменяла своему супругу.

В итоге, сын Иван действительно оказался не родным ребенком Меньшикову. Евгения объяснила, почему изменяла своему мужу. Оказывается, обворожительной брюнетке не хватало внимания от своего мужа. Кроме того, Шамаева рассказала, что с самого начала не чувствовала к Степану чувств любви, о чем неоднократно заявляла мужу.

Экс-участник «Дома-2» Степан Меньшиков подал на развод после ток-шоу Дмитрия Шепелева

Нужно сказать, что сам Степан Меньшиков заявляет, что, несмотря на измену своей супруги, не будет обделять неродного сына Ивана любовью и заботой. Ведь по факту у знаменитости биологический ребенок только один – дочка Варя.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:39
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лайма Вайкуле рассказала журналистам о
Житель Липецка запечатлел на камеру полет НЛО во
Ученые: Солнцезащитный крем снижает риск рака
Исследователи подтвердили реальность видео с НЛО
Пользователи Instagram попросили Сашу Черно не
Ученые из США научились выводить безрогих коров
NASA опубликовало в сетях фото древнего озера на
Юлия Меньшова опубликовала видео, где она
Массовая активность НЛО была замечена жителями
Максим Галкин показал дочке забавный
Генерал Есипов рассказал про работу Центрального
Фанаты раскритиковали новый снимок Ани Лорак
Ученые предложили отбеливать зубы наночастицами
Экс-участник «Дома-2» Степан Меньшиков подал на
Поклонники раскритиковали Викторию Толстоганову
Звезда Comedy Woman Мария Кравченко разделась и
Появились слухи, что в реальном времени Илья
Защитное стекло Gorilla Glass 6 защитит
В США при крушении лодки погибли 8 человек
«Заглядываюсь на молоденьких, а сплю со старыми»:
Подмигивание станет новым способом подтверждеения
Власти США разрешили печать модель пистолета на
Участница «Дома-2» Марина Африкантова
Тайны иного мира: Загробная жизнь прекрасна не
Солистка группы «СЕРЕБРО» восхитила фанатов своей
Флэтвудский монстр: Встречи с пришельцем
Ученые подтвердили общепринятую космологическую
Стала известна дата премьеры фильма про Джокера с
Опубликованы снимки кратера Оккатор с карликовой
Virgin Orbit получила разрешение на первый запуск
Просмотреть все новости