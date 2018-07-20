Экс-участник «Дома-2» Степан Меньшиков подал на развод после ток-шоу Дмитрия Шепелева

Как стало известно от самой жены экс-звезды прославленной телестройки, именно скандал, который произошел в эфире телепрограммы «На самом деле» и стал причиной того, что Степан решил разорвать отношения с супругой. Новость о разводе сообщила сама брошенная жена.Евгения опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм пост, в котором рассказала подписчикам, что документы на развод уже официально оформляются. По словам Шамаевой, ей со Степаном осталось только забрать документы.Невзирая на громкий скандал, который произошел на ток-шоу Дмитрия Шепелева, бывшим супругам все-таки удалось довольно спокойно расстаться и даже остаться друзьями. Более того, парочка даже решила жить по соседству друг от друга. Вероятней всего, это связанно с тем, что у супружеской пары есть совместный ребенок.Евгения Шамаева объяснила своим преданным поклонникам, что готова пойти на многое, ради того, чтобы ее дети не были обделены вниманием и любовью своего родного отца. На данный момент парочка будет жить рядом только полгода, так как детей не волнует то, что мама и папа не смогли отыскать общий язык и расстались. А уже потом, по словам Жени, будет видно.Стоит напомнить, что в прошедшем году, во время съемочной процесса телепрограммы «На самом деле» Степан Меньшиков узнал о том, что на протяжении четырех лет воспитывал и растил не своего родного сына. Под давлением детектора Шамаева призналась, что на самом деле неоднократно изменяла своему супругу.В итоге, сын Иван действительно оказался не родным ребенком Меньшикову. Евгения объяснила, почему изменяла своему мужу. Оказывается, обворожительной брюнетке не хватало внимания от своего мужа. Кроме того, Шамаева рассказала, что с самого начала не чувствовала к Степану чувств любви, о чем неоднократно заявляла мужу.Нужно сказать, что сам Степан Меньшиков заявляет, что, несмотря на измену своей супруги, не будет обделять неродного сына Ивана любовью и заботой. Ведь по факту у знаменитости биологический ребенок только один – дочка Варя.