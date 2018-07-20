Экс-участник «Дома-2» Степан Меньшиков подал на развод после ток-шоу Дмитрия Шепелева
Бывший участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньшиков решил окончательно поставить точку в отношениях со своей супругой Евгенией Шамаевой.
Как стало известно от самой жены экс-звезды прославленной телестройки, именно скандал, который произошел в эфире телепрограммы «На самом деле» и стал причиной того, что Степан решил разорвать отношения с супругой. Новость о разводе сообщила сама брошенная жена.
Евгения опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм пост, в котором рассказала подписчикам, что документы на развод уже официально оформляются. По словам Шамаевой, ей со Степаном осталось только забрать документы.
Невзирая на громкий скандал, который произошел на ток-шоу Дмитрия Шепелева, бывшим супругам все-таки удалось довольно спокойно расстаться и даже остаться друзьями. Более того, парочка даже решила жить по соседству друг от друга. Вероятней всего, это связанно с тем, что у супружеской пары есть совместный ребенок.
Евгения Шамаева объяснила своим преданным поклонникам, что готова пойти на многое, ради того, чтобы ее дети не были обделены вниманием и любовью своего родного отца. На данный момент парочка будет жить рядом только полгода, так как детей не волнует то, что мама и папа не смогли отыскать общий язык и расстались. А уже потом, по словам Жени, будет видно.
Стоит напомнить, что в прошедшем году, во время съемочной процесса телепрограммы «На самом деле» Степан Меньшиков узнал о том, что на протяжении четырех лет воспитывал и растил не своего родного сына. Под давлением детектора Шамаева призналась, что на самом деле неоднократно изменяла своему супругу.
В итоге, сын Иван действительно оказался не родным ребенком Меньшикову. Евгения объяснила, почему изменяла своему мужу. Оказывается, обворожительной брюнетке не хватало внимания от своего мужа. Кроме того, Шамаева рассказала, что с самого начала не чувствовала к Степану чувств любви, о чем неоднократно заявляла мужу.
Нужно сказать, что сам Степан Меньшиков заявляет, что, несмотря на измену своей супруги, не будет обделять неродного сына Ивана любовью и заботой. Ведь по факту у знаменитости биологический ребенок только один – дочка Варя.