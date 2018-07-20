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Ученые обнаружили акул, похожих на анимэшных персонажей

В глубинах Мексиканского залива ученые открыли новый вид глубоководных акул. Эти обитатели глубин сильно напоминают героев анимэ.

Ученые обнаружили акул, похожих на анимэшных персонажей


Недалеко от берегов Флориды нашелся ранее неизвестный ученым вид обитателей-акул. От своих собратьев «новички» отличаются большими глазами, что сразу делает акул похожими на героев анимэ. В длину акула не больше 70 см.

Анимэшных рыб ученые назвали Squalus clarkae (катран Дженни), посвятив имя Юджине Кларк, женщине, начавшей в 40-х годах прошлого века заниматься морской биологией и посвятившей жизнь изучению акул.

По мнению экспертов, акул рода Squalus насчитывается около 20 видов. Всех их необходимо тщательно изучать и оберегать.

Побережье Флориды считают одним из наиболее популярных среди туристов мест, где тесно соседствуют люди и фауна рифов.
 
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Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 15:30
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