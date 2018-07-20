Ученые обнаружили акул, похожих на анимэшных персонажей

Недалеко от берегов Флориды нашелся ранее неизвестный ученым вид обитателей-акул. От своих собратьев «новички» отличаются большими глазами, что сразу делает акул похожими на героев анимэ. В длину акула не больше 70 см.Анимэшных рыб ученые назвали Squalus clarkae (катран Дженни), посвятив имя Юджине Кларк, женщине, начавшей в 40-х годах прошлого века заниматься морской биологией и посвятившей жизнь изучению акул.По мнению экспертов, акул рода Squalus насчитывается около 20 видов. Всех их необходимо тщательно изучать и оберегать.Побережье Флориды считают одним из наиболее популярных среди туристов мест, где тесно соседствуют люди и фауна рифов.