Исследование: Адреналин, применяемый при остановке сердца, вредит мозгу
Британские врачи провели крупное исследование, доказав, что инъекции адреналина, применяемые при остановке сердца, часто вредят мозгу. При этом польза от подобной процедуры весьма сомнительна, подчеркивают эксперты издания Guardian.
В течение последних 50 лет доктора спасают людей от остановки сердца при помощи адреналина, который в 2 раза увеличивает риск повреждений головного мозга и лишь незначительно повышает шансы пациента на выживание после проведенной процедуры. В рамках исследования были задействованы порядка 8 тыс. волонтеров.
Доктора обнаружили, что уколы адреналина только на 1% повышали шансы на выживаемость после сердечного приступа. При этом 30% пациентов после подобных инъекций оставались в вегетативном состоянии. Одновременно 18% выживших, которым вкалывалось плацебо, остались относительно здоровыми после сердечного приступа. Обычно адреналин вкалывают после неудачной дефибрилляции.