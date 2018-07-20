Исследование: Адреналин, применяемый при остановке сердца, вредит мозгу

В течение последних 50 лет доктора спасают людей от остановки сердца при помощи адреналина, который в 2 раза увеличивает риск повреждений головного мозга и лишь незначительно повышает шансы пациента на выживание после проведенной процедуры. В рамках исследования были задействованы порядка 8 тыс. волонтеров.Доктора обнаружили, что уколы адреналина только на 1% повышали шансы на выживаемость после сердечного приступа. При этом 30% пациентов после подобных инъекций оставались в вегетативном состоянии. Одновременно 18% выживших, которым вкалывалось плацебо, остались относительно здоровыми после сердечного приступа. Обычно адреналин вкалывают после неудачной дефибрилляции.