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В Сети обсуждают жену футболиста Артема Дзюбы

Пользователи интернета активно обсуждают супругу 29-летнего футболиста Артёма Дзюбы. После ЧМ-2018 к футболистам российской сборной приковано внимание общественности.

В Сети обсуждают жену футболиста Артема Дзюбы


Публику и прессу волнуют не только профессиональные достижения спортсменов, но их личная жизнь. В частности, в сеть обсуждают жену Артёма Дзюбы, пара вместе более шести лет и воспитывает двух сыновей.

Жену футболиста зовут Кристина, а интерес к ней подогревается тем, что девушка практически никогда не бывает на светских мероприятиях и ведёт довольно замкнутый образ жизни. Однако в сеть иногда попадают фотографии, на которой футболист запечатлён вместе со своей супругой Кристиной. От естественной красоты и стройности роковой брюнетки поклонники просто в восторге. Некоторые поклонники назвали девушку принцессой из восточной сказки.
 
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Общество / Спорт
Добавил: Алина Сегодня, 15:00
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