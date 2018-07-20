В Сети обсуждают жену футболиста Артема Дзюбы

Публику и прессу волнуют не только профессиональные достижения спортсменов, но их личная жизнь. В частности, в сеть обсуждают жену Артёма Дзюбы, пара вместе более шести лет и воспитывает двух сыновей.Жену футболиста зовут Кристина, а интерес к ней подогревается тем, что девушка практически никогда не бывает на светских мероприятиях и ведёт довольно замкнутый образ жизни. Однако в сеть иногда попадают фотографии, на которой футболист запечатлён вместе со своей супругой Кристиной. От естественной красоты и стройности роковой брюнетки поклонники просто в восторге. Некоторые поклонники назвали девушку принцессой из восточной сказки.