Сергей Лазарев удивил поклонников снимком обильного завтрака в Instagram

Исполнитель лаконично отметил, что после самолета его уже ждало такое чудо местных кулинаров, а подписчики сразу обратили внимание, что тут есть много десертов и других деликатесов. Они стали говорить о шведском столе, после чего назвали блюда раем для любителей вкусной и сытной еды.Пользователи сетей позитивно отнеслись к меню Сергея Лазарева, потому что, несмотря на сытный вид, такие продукты не дадут ему поправиться. Люди отметили, что на столе не хватает цветов, как у продюсера, но Яна Рудковская любит ими украшать свои завтраки.