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Сергей Лазарев удивил поклонников снимком обильного завтрака в Instagram

Певец находится на гастролях и опубликовал в Instagram снимок из номера турецкого отеля. Поклонники были удивлены обильным завтраком Сергея Лазарева, затмившим изыски Яны Рудковской.

Исполнитель лаконично отметил, что после самолета его уже ждало такое чудо местных кулинаров, а подписчики сразу обратили внимание, что тут есть много десертов и других деликатесов. Они стали говорить о шведском столе, после чего назвали блюда раем для любителей вкусной и сытной еды.

Сергей Лазарев удивил поклонников снимком обильного завтрака в Instagram


Пользователи сетей позитивно отнеслись к меню Сергея Лазарева, потому что, несмотря на сытный вид, такие продукты не дадут ему поправиться. Люди отметили, что на столе не хватает цветов, как у продюсера, но Яна Рудковская любит ими украшать свои завтраки.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:50
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