Робот-рука разработан для безопасного изучения хрупких морских обитателей

Учеными Гарвардского университета, создан уникальный робот, предназначенный для ловли осьминогов, хрупких медуз и некоторых морских обитателей. Как рассказали изобретатели, для техники современного уровня недоступно безопасно достать из воды живое существо, без нанесения ему повреждений. Теперь, после создания нового типа манипулятора, при проведении исследований, можно ловить безопасно любых морских животных, а после изучения, отпускать обратно на волю.Состоит робот из пяти «пальцев», каждый из которых снабжен двумя «фалангами» (в виде двух правильных пятиугольников), а так же маленьким «ногтем» в форме треугольника, одной пятой части пятиугольника. Применяя специальный поворотный механизм, «рукой» робота производится сжатие, образуя додекаэдр, или многогранник, состоящий из 12-ти правильных пятиугольников.Уже проведены успешные испытания механизма. Он успешно поймал медузу, осьминога и кальмара. Все требуемые манипуляции проходили без нанесения вреда для животных. Они были благополучно отпущены в среду обитания, после необходимых исследований. Теперь, используя полученные преимущества технологий, человек может не нарушая целостности экосистемы, изучать необходимую ему информацию.