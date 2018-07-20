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Поклонники раскритиковали Викторию Толстоганову из-за женского наряда ее наследника Ивана

Актриса опубликовала в Instagram новое фото, вызывавшее ажиотаж среди поклонников. Они раскритиковали Викторию Толстоганову из-за женского наряда ее наследника Ивана, позировавшего вместе с матерью в таком образе.

Звезда вместе с детьми отдыхает на греческом курорте и часто показывает игры своих малышей, но в данном случае мальчик надел платье с глубоким декольте, а также накрасил губы помадой. Виктория Толстоганова позитивно отнеслась к идее сына, но подписчики были озадачены сюжетом и назвали его странным, после чего стали вспоминать о Шарлиз Терон.

Поклонники раскритиковали Викторию Толстоганову из-за женского наряда ее наследника Ивана


Зарубежная коллега тоже поощряет непонятные наклонности ребенка, который приходит в школу, надев розовую юбку. Пользователи сетей попросили артистку пересмотреть свои взгляды на наряды своего взрослого чада, хотя сама она восхищает людей дизайнерскими брендами из гардероба.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:30
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