Поклонники раскритиковали Викторию Толстоганову из-за женского наряда ее наследника Ивана

Звезда вместе с детьми отдыхает на греческом курорте и часто показывает игры своих малышей, но в данном случае мальчик надел платье с глубоким декольте, а также накрасил губы помадой. Виктория Толстоганова позитивно отнеслась к идее сына, но подписчики были озадачены сюжетом и назвали его странным, после чего стали вспоминать о Шарлиз Терон.Зарубежная коллега тоже поощряет непонятные наклонности ребенка, который приходит в школу, надев розовую юбку. Пользователи сетей попросили артистку пересмотреть свои взгляды на наряды своего взрослого чада, хотя сама она восхищает людей дизайнерскими брендами из гардероба.