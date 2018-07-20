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Появились слухи, что в реальном времени Илья Яббаров и Алена Савкина уже помирились

Буквально вчера зрителям телепроекта «Дом-2» показали Лобное место, в котором Ольга Бузова попыталась разобраться в чувствах беременной Алены Савкиной, страдающей от измены Ильи Яббарова, а также при его упоминании или нахождении рядом устраивающей душераздирающие истерики.

Однако в итоге все так ничем и не закончилось. Молодая девушка вновь начала нервничать и рыдать, кидалась на бывшего возлюбленного, пытаясь его ударить, а после публично заявила, что он обвинил ее в измене.

Появились слухи, что в реальном времени Илья Яббаров и Алена Савкина уже помирились

Всю в слезах Алену отвела в вип дом ее семья, а остальные, также плачущие от обиды и боли во главе с ведущей, пытались выяснить у Ильи, о какой измене говорила Савкина, и, как он может думать об отъезде на кастинг, если в его семье происходит такое.

Но уже сегодня появилась новость о том, что в реальном времени возлюбленные уже помирились, вместе ходят на обследования к врачам, а также готовятся к свадьбе, которая была назначена на начало осени.

Появились слухи, что в реальном времени Илья Яббаров и Алена Савкина уже помирились

А рассказала обо всем этом виновница конфликта – бывшая участница реалити-шоу Дарья Осенкова, которую, после того, как о интимных переписках с Яббаровым узнала публика, буквально засыпали гневными комментариями, а также оскорблениями.

В какой-то момент девушка не выдержала и в ответ на один из комментариев своей подписчицы выложила всю правду.

Появились слухи, что в реальном времени Илья Яббаров и Алена Савкина уже помирились

«Они уже помирились, хватит мусолить, пожалуйста, поиграли и хватит! На таких как вы и поднимают рейтинги. Мне пофиг на их семью, никто ни с кем не спал и не уводил», - написала она.

И зрители «Дома-2» рады такому исходу, однако подозревают, что все произошедшее было правдой. По их мнению, история с изменой от начала и до конца была придумала Ильей при поддержке сценаристов проекта, а Дашу уговорили подыграть, пообещав хорошее вознаграждение.

Возможно, оговоренной суммы денег Осенкова не получила, а потому решила открыть все карты, дабы очистить свою совесть и избавиться от негатива на своей странице в социальной сети Instagram.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 10:16
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