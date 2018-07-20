«Заглядываюсь на молоденьких, а сплю со старыми»: Эвелина Бледанс о новом романе

«.. Разница в возрасте их нисколько не волнует, да и интересы общие. Оба легкие на подъем, любят поприкалываться. Аристарх прекрасно общается с сыном Эвелины»малышом Семочкой, обожает проводить с ним время, играть..», - заявляют друзья пары.

«Я заглядываюсь на молоденьких, а сплю со старыми. Но меня в первую очередь волнуют не такие вопросы, а здоровье сына. Вот Семик взял в руки большую медузу, а потом потрогал глаз, который покраснел и опух. Доктор сказал, что само пройдет, но я переживаю», - заявила Эвелина.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 8 Июл 2018 в 1:00 PDT

Не так давно стало известно, что сердце 49-летней Эвелины Бледанс снова несвободно. Как сообщает сама актриса, у нее снова наладилась личная жизнь. В этот раз избранником знаменитости стал 28-летний актер, всем известный по телесериалам «Кремлевские курсанты», а также «Кадетство» - Аристарх Венес.Парочка вместе посетила фестиваль «Алые паруса Артека», который несколько дней назад прошел в Крыму. До этого Эвелину и Аристарха не единожды видели вместе на Красной площади, где влюбленные не стесняясь обнимались и целовались.Журналистам удалось пообщаться с близкими знакомыми звездной парочки. По словам друзей Эвелины и Аристарха, Венес и Бледанс давно знакомы. Ранее звезды вместе играли в спектакле «Нелепая погода, или Брачный сезон у пингвинов». Причем по сюжету знаменитостям нужно было играть любовников. Именно это и стало причиной того, что актеры сблизились.Нужно сказать, что сама Эвелина довольно коротко говорит о своей личной жизни. Бледанс повторяет почти всегда одно и тоже, что у нее все хорошо и она счастлива.По словам телеведущей, на сегодняшний день она всю себя отдает своему сыну Семену, который растет очень активным ребенком. Оказывается, что звезда очень волнуется за своего особенного наследника, однако все-таки находит минуты, когда позволяет себе засмотреться на юных избранников.Стоит подчеркнуть, что личная жизнь Бледанс и Аристарха в последнее время вызывает в Сети очень много сплетен. Вероятней всего, все из-за того, что Эвелина не так давно разошлась с мужем Александром Семиным после семи лет брака, а Венес расстался с известным фотографом Анной Горбачевой.