«Заглядываюсь на молоденьких, а сплю со старыми»: Эвелина Бледанс о новом романе
Известнейшая телеведущая и актриса Эвелина Бледанс призналась, что отдает предпочтение избранникам моложе ее на несколько лет.
Не так давно стало известно, что сердце 49-летней Эвелины Бледанс снова несвободно. Как сообщает сама актриса, у нее снова наладилась личная жизнь. В этот раз избранником знаменитости стал 28-летний актер, всем известный по телесериалам «Кремлевские курсанты», а также «Кадетство» - Аристарх Венес.
Парочка вместе посетила фестиваль «Алые паруса Артека», который несколько дней назад прошел в Крыму. До этого Эвелину и Аристарха не единожды видели вместе на Красной площади, где влюбленные не стесняясь обнимались и целовались.
Журналистам удалось пообщаться с близкими знакомыми звездной парочки. По словам друзей Эвелины и Аристарха, Венес и Бледанс давно знакомы. Ранее звезды вместе играли в спектакле «Нелепая погода, или Брачный сезон у пингвинов». Причем по сюжету знаменитостям нужно было играть любовников. Именно это и стало причиной того, что актеры сблизились.
«.. Разница в возрасте их нисколько не волнует, да и интересы общие. Оба легкие на подъем, любят поприкалываться. Аристарх прекрасно общается с сыном Эвелины»малышом Семочкой, обожает проводить с ним время, играть..», - заявляют друзья пары.
Нужно сказать, что сама Эвелина довольно коротко говорит о своей личной жизни. Бледанс повторяет почти всегда одно и тоже, что у нее все хорошо и она счастлива.
По словам телеведущей, на сегодняшний день она всю себя отдает своему сыну Семену, который растет очень активным ребенком. Оказывается, что звезда очень волнуется за своего особенного наследника, однако все-таки находит минуты, когда позволяет себе засмотреться на юных избранников.
«Я заглядываюсь на молоденьких, а сплю со старыми. Но меня в первую очередь волнуют не такие вопросы, а здоровье сына. Вот Семик взял в руки большую медузу, а потом потрогал глаз, который покраснел и опух. Доктор сказал, что само пройдет, но я переживаю», - заявила Эвелина.
Стоит подчеркнуть, что личная жизнь Бледанс и Аристарха в последнее время вызывает в Сети очень много сплетен. Вероятней всего, все из-за того, что Эвелина не так давно разошлась с мужем Александром Семиным после семи лет брака, а Венес расстался с известным фотографом Анной Горбачевой.