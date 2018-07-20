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В США при крушении лодки погибли 8 человек

В США в штате Миссури перевернулась прогулочная лодка в акватории озера Тейбл-Рок. При этом погибшими оказались минимум восемь пассажиров.

В США при крушении лодки погибли 8 человек


По заявлению шерифа округа, на лодке-амфибии в момент крушения отдыхал 31 пассажир. Среди них - несколько детей. По предварительной версии, судно перевернулось в результате сильного порыва ветра.

На теперешний момент СМИ сообщают о восьми погибших и семи госпитализированных с травмами различной степени тяжести людях.
 
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В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:08
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