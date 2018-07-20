Поклонники заметили много недостатков на лице Ирины Пеговой в Instagram

Самые преданные фанаты стали писать позитивные сообщения, восхищаясь натуральной красотой звезды, но подписчики заметили большое количество пигментных пятен на ее коже, а также заметили выросшие усы возле губ. Пока люди не стали делать поспешные выводы и предположили, что они могут быть результатом световой иллюзии.Пользователи сетей тоже не могли понять, что находится на лице Ирины Пеговой, так что попросили ее обратить внимание на такой пикантный нюанс. Кроме того, они недовольны чрезмерной худобой артистки, потому что раньше всегда любовались ее округлыми формами тела, прекрасно дополняющими небольшой рост.