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Поклонники заметили много недостатков на лице Ирины Пеговой в Instagram

Актриса вместе с наследницей отдыхает на Кипре, часто балуя поклонников новыми сюжетами, но сейчас решила расслабиться и показала им фото без макияжа в Instagram. Они заметили много недостатков на лице Ирины Пеговой, которые раньше отлично маскировали визажисты.

Самые преданные фанаты стали писать позитивные сообщения, восхищаясь натуральной красотой звезды, но подписчики заметили большое количество пигментных пятен на ее коже, а также заметили выросшие усы возле губ. Пока люди не стали делать поспешные выводы и предположили, что они могут быть результатом световой иллюзии.

Поклонники заметили много недостатков на лице Ирины Пеговой в Instagram


Пользователи сетей тоже не могли понять, что находится на лице Ирины Пеговой, так что попросили ее обратить внимание на такой пикантный нюанс. Кроме того, они недовольны чрезмерной худобой артистки, потому что раньше всегда любовались ее округлыми формами тела, прекрасно дополняющими небольшой рост.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:30
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