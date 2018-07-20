Ученые нашли возможность преобразования графена в газоразделительную мембрану

Все сложности были решены специалистами, после использования нанопористого углерода. При эксперименте происходило сталкивание углерода в графене с вспомогательным слоем, а затем, данная структура, без особых затруднений, была перенесена на металлическую поверхность. Образованные мембраны формировали в своей структуре поры, способные пропускать водород и гелий, при этом останавливая большие молекулы иных газов.Более ранние эксперименты, позволили химикам превратить углекислый газ в этилен. Успешный результат получен благодаря использованию тонкого медного фрагмента, который поместили в слои из листов графита, наноцилиндров и нанотрубок. Данная конструкция позволяет проникать газовым частичкам внутрь катализатора, без какого-либо сопротивления.