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Авиапарк "Победы" прирастает американскими Boeing

Российский лоукостер "Победа" намерен расширять авиапарк при помощи американских лайнеров Boeing, хотя "материнская" корпорация "Аэрофлот" планирует увеличить численность собственных летных судов путем приобретения отечественных МС-21, пишет портал "Коммерсанта".

Авиапарк "Победы" прирастает американскими Boeing


"Победа" договорилась о поставке 15 самолетов серии 737MAX8. Прибытие первых лайнеров ожидается в конце следующего года. К 2020 году авиапарк лоукостера должен составлять порядка 45 машин, а пассажиропоток должен выйти на показатели в 16 млн человек к 2022 году. Эксперты убеждены, что развитие "Победы" путем приобретения американских самолетов вполне оправдано, когда отечественные лайнеры не радуют эксплуататоров надежностью и высоким КПД.

"Аэрофлот", как крупная авиакомпания, способен покрыть убытки ввиду доработки и отказов техники на новых самолетах, чего не может себе позволить низкобюджетная "Победа", отмечают аналитики.
 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 14:20
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