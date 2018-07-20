Авиапарк "Победы" прирастает американскими Boeing

"Победа" договорилась о поставке 15 самолетов серии 737MAX8. Прибытие первых лайнеров ожидается в конце следующего года. К 2020 году авиапарк лоукостера должен составлять порядка 45 машин, а пассажиропоток должен выйти на показатели в 16 млн человек к 2022 году. Эксперты убеждены, что развитие "Победы" путем приобретения американских самолетов вполне оправдано, когда отечественные лайнеры не радуют эксплуататоров надежностью и высоким КПД."Аэрофлот", как крупная авиакомпания, способен покрыть убытки ввиду доработки и отказов техники на новых самолетах, чего не может себе позволить низкобюджетная "Победа", отмечают аналитики.