Походка Стефании Маликовой в вызывающем наряде возмутила поклонников

Она гуляла по улицам города в коротком платье, делая большие шаги и размахивая сумкой. Подписчики сразу стали упрекать знаменитость за отсутствие этикета, отметив, что такой внешний вид вызывает негативные ассоциации. Они не заметили в образе Стефании Маликовой нежности и утонченности, хотя сама она не обращает внимания на выпады недоброжелателей.Многие пользователи сетей стали замечать, что девушка даже радуется, получив очередную порцию негатива в свой адрес, потому что всегда находится в центре внимания общества. Вот только она может перешагнуть границы нравственности, пытаясь оголить свою фигуру и показать ее людям.