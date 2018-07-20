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Походка Стефании Маликовой в вызывающем наряде возмутила поклонников

Наследница музыканта отдыхает на элитном греческом курорте Миконос, опубликовав новое фото в Instagram. Походка Стефании Маликовой в вызывающем наряде возмутила поклонников, нашедших возможность раскритиковать молодую особу.

Она гуляла по улицам города в коротком платье, делая большие шаги и размахивая сумкой. Подписчики сразу стали упрекать знаменитость за отсутствие этикета, отметив, что такой внешний вид вызывает негативные ассоциации. Они не заметили в образе Стефании Маликовой нежности и утонченности, хотя сама она не обращает внимания на выпады недоброжелателей.

Походка Стефании Маликовой в вызывающем наряде возмутила поклонников


Многие пользователи сетей стали замечать, что девушка даже радуется, получив очередную порцию негатива в свой адрес, потому что всегда находится в центре внимания общества. Вот только она может перешагнуть границы нравственности, пытаясь оголить свою фигуру и показать ее людям.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:10
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