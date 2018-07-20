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Поклонники раскритиковали Марию Лиман за отсутствие лифчика и короткие шорты

Очередное фото модели в Instagram вызвало неоднозначную реакцию со стороны поклонников. Они раскритиковали Марию Лиман за отсутствие лифчика и короткие шорты, написав много негативных комментариев.

Девушка решила позировать в облегающем белом топе на фоне пасущихся лошадей, а также пожелала своим фанатам спокойных снов. Подписчики сразу заметили, что шорты от комбинезона слишком короткие и показывают во время ходьбы пикантные ягодицы Марии Лиман.

Поклонники раскритиковали Марию Лиман за отсутствие лифчика и короткие шорты


Затем пользователи сетей долго возмущались торчащими сосками грудей в полупрозрачном верхе. Многие люди отметили, что модель стала показывать слишком откровенные сюжеты, после чего сравнили ее с кобылицей и посоветовали вместо наготы радовать зрителей красотой и изяществом.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:00
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