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Участница «Дома-2» Марина Африкантова отпраздновала на Сейшельских островах девичник

Эпатажная участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Марина Африкантова заявила, что уверена в том, что именно с Романом Капаклы она будет счастлива.

Стоит отметить, что мало кто верил в то, что отношения 30-летней Африкантовой и 19-летнего Капаклы продлятся долго и будут иметь какое-то будущее. Как видно, у парочки нет ничего общего, однако все-таки чувства оказались сильнее предубеждений.

Участница «Дома-2» Марина Африкантова отпраздновала на Сейшельских островах девичник

Марина и Роман довольно давно начали говорить о том, что хотели бы узаконить свои отношения. Ребята даже принимали участие в известном конкурсе «Дома-2» - «Свадьба на миллион», где заняли второе место. Как бы то ни было, но проигрыш, как оказалось, не остановил Африкантову и Капаклы. Парочка решила устроить свадьбу на Сейшельских островах.

Несколько часов назад блондинка уже отпраздновала свой девичник, на который девушка пригласила Майю Донцову, Оксану Ряску, Александру Шевченко (Шеву) и многих других участниц телепроекта.

«Лучшее место для девичника — это мальчишник, но эта фраза не про нас. Мы девочки приличные, поэтому тусовались в клубе, где кроме нас никого не было», - написала Марина Африкантова под одной из фотографий из своего девичника.


Участница «Дома-2» Марина Африкантова отпраздновала на Сейшельских островах девичник

Нужно сказать, что преданные поклонники очень счастливы за звезду прославленной телестройки, ведь, по факту, Марина на протяжении четырех лет пыталась отыскать того единственного, который в итоге станет ее любимым супругом.

Напомним, что до того, как повстречать Романа Капаклы, Африкантова довольно продолжительный период времени встречалась с Андреем Чуевым. Тогда парочка даже планировала пожениться, но в итоге мужчина покинул реалити, а Марина, оставшись на проекте, продолжила искать свою любовь.

По словам Марины, Роман является именно тем мужчиной, которого она по-настоящему полюбила, поэтому и готова провести с ним всю оставшуюся жизнь. К слову, Капаклы решил не отставать от своей возлюбленной и тоже устроил на Сейшельских островах мальчишник.

Участница «Дома-2» Марина Африкантова отпраздновала на Сейшельских островах девичник

На сегодняшний день пока неизвестно, когда же состоится долгожданное бракосочетание Марины Африкантовой и Романа Капаклы. Тем не менее, верные фанаты парочки уверены, что Сейшельская свадьба является только началом. Вполне вероятно, что совсем скоро ребята официально узаконят свой брак уже в ЗАГСе.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:44
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