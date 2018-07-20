Участница «Дома-2» Марина Африкантова отпраздновала на Сейшельских островах девичник

«Лучшее место для девичника — это мальчишник, но эта фраза не про нас. Мы девочки приличные, поэтому тусовались в клубе, где кроме нас никого не было», - написала Марина Африкантова под одной из фотографий из своего девичника.

Стоит отметить, что мало кто верил в то, что отношения 30-летней Африкантовой и 19-летнего Капаклы продлятся долго и будут иметь какое-то будущее. Как видно, у парочки нет ничего общего, однако все-таки чувства оказались сильнее предубеждений.Марина и Роман довольно давно начали говорить о том, что хотели бы узаконить свои отношения. Ребята даже принимали участие в известном конкурсе «Дома-2» - «Свадьба на миллион», где заняли второе место. Как бы то ни было, но проигрыш, как оказалось, не остановил Африкантову и Капаклы. Парочка решила устроить свадьбу на Сейшельских островах.Несколько часов назад блондинка уже отпраздновала свой девичник, на который девушка пригласила Майю Донцову, Оксану Ряску, Александру Шевченко (Шеву) и многих других участниц телепроекта.Нужно сказать, что преданные поклонники очень счастливы за звезду прославленной телестройки, ведь, по факту, Марина на протяжении четырех лет пыталась отыскать того единственного, который в итоге станет ее любимым супругом.Напомним, что до того, как повстречать Романа Капаклы, Африкантова довольно продолжительный период времени встречалась с Андреем Чуевым. Тогда парочка даже планировала пожениться, но в итоге мужчина покинул реалити, а Марина, оставшись на проекте, продолжила искать свою любовь.По словам Марины, Роман является именно тем мужчиной, которого она по-настоящему полюбила, поэтому и готова провести с ним всю оставшуюся жизнь. К слову, Капаклы решил не отставать от своей возлюбленной и тоже устроил на Сейшельских островах мальчишник.На сегодняшний день пока неизвестно, когда же состоится долгожданное бракосочетание Марины Африкантовой и Романа Капаклы. Тем не менее, верные фанаты парочки уверены, что Сейшельская свадьба является только началом. Вполне вероятно, что совсем скоро ребята официально узаконят свой брак уже в ЗАГСе.