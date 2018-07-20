Ученые разработали обезболивающее средство из ядовитого компонента ботокса

Как выяснилось, использование его в незначительных дозах, придает ему свойства лекарственного препарата. Частое его применение в косметическом направлении, для сглаживания морщин, образующихся на лице человека. Исследователями принято решение, испытать данный токсин на возможность эффекта обезболивания. Первые эксперименты проводились на мышах, в условиях лаборатории.В область спинного мозга животных, ввели препарат, и результат показал, что по истечение трех недель, мыши перестали чувствовать боль. Проверка проводилась с помощью маленьких острых палочек, путем воздействия ими на лапки животных. На контакт мыши не реагировали и передвигались спокойно, без проявления реакции на болевые ощущения. Как показали результаты, созданный учеными препарат не проводит блокировку двигательных сигналов, поступающих к мышцам, блокирует он только сигналы боли. В дальнейшем, ученые намерены адаптировать средство под людей, страдающих хронической болью.